التحالف الدولي: إصابة 9 مدنيين في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي

أعلن ​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الرياض​ ضد "​حركة أنصار الله​" اليمنية عن "إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم ب​طائرة​ بدون طيّار شنّه ​الحوثيون​ على مطار أبها الدولي في جنوب ​السعودية​"، موضحا أنه "من بين المدنيين الـ9، 8 مواطنين سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، وإصاباتهم جميعا مستقرّة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى ​المستشفيات​ المتخصصة".

ولفت إلى أن "الجماعة المتمرّدة أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار مسيّرة ما يمثّل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".