التحالف الدولي: إصابة 9 مدنيين في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الرياض ضد "حركة أنصار الله" اليمنية عن "إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة بدون طيّار شنّه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية"، موضحا أنه "من بين المدنيين الـ9، 8 مواطنين سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، وإصاباتهم جميعا مستقرّة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة".
ولفت إلى أن "الجماعة المتمرّدة أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار مسيّرة ما يمثّل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".
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