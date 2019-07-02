ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلًا في فيضانات شرق روسيا

بلغ عدد ضحايا ​الفيضانات​ التي اجتاحت مقاطعة إركوتسك بشرق ​روسيا​، 12 قتيلًا، حسبما أورد مصدر طبي محلي لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأفاد المصدر بأن "أعمال البحث مستمرة عن تسعة أشخاص مفقودين بينهم طفل".

يذكر أن العدد الإجمالي للمتضررين من الفيضانات الناجمة عن تساقط ​أمطار​ غزيرة في المقاطعة تجاوز 750 شخصًا، نقل 153 منهم إلى ​المستشفيات​، إضافة إلى نحو 600 شخص، بينهم 37 طفلا، تلقوا خدمات طبية خارج المستشفى.

ومنذ 27 حزيران، تخضع مقاطعة إركوتسك لنظام حالة طوارئ بسبب خروج عدد من الأنهار عن مجاريها، ما أدى إلى غمر أكثر من 80 بلدة وقرية بالمياه، على مساحة يقطن فيها قرابة 33 ألف شخص.