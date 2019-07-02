ترامب: سنحتفظ بوجود استخباراتي قوي في أفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مقابلة مع شبكة "​فوكس نيوز​" "أننا سنبقي في ​أفغانستان​ على وجود استخباراتي قويّ للغاية، أقوى بكثير ممّا قد يظنّ المرء عادة"، معتبرا أن "هذا البلد أشبه بجامعة "هارفرد" بالنسبة للإرهابيين".

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