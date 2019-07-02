شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش اليوم طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان والمرافق برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل العشوائيات وإسكان التعاونيات بمدينة المنصورة بالدقهلية، وكذلك مشكلة تضرر المواطنين حاجزى الوحدات السكنية بمشروع أبراج المنصورة بالدقهلية التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان من نظام التقسيط الجديد، بالإضافة لمناقشة اللجنة ما قامت به هيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بمشروع أبراج المنصورة .

كما ستناقش اللجنة طلبات الإحاطة الخاصة بتهالك شبكة الصرف الصحى ببعض الأحياء بمدينة السنبلاوين بالدقهلية، وكذلك بحث مشكلة 200 عزبة بمركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بدون أحوزة عمرانية ، وفرض قيود ارتفاعات المباني 3 متر و 6 متر فقط في بعض القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية .