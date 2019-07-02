شكرا لقرائتكم خبر عن 14معيارا وضعها "الأعلى للإعلام" بشأن عمل برامج التوك شو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط والمعايير لتنظيم عمل برامج التوك شو، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.

_ أن يكون مقدم البرنامج و رئيس تحريره أعضاء نقابتهم

_ أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته

_أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة و معلوم وأن يلتزم بالمرجعية

_أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء و المسئولين ولا يقتصر على طرف واحد و لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة

_التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

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_أن يهتم بالأحداث الجارية فقط وأن لا يترك الوقت للمذيع

_أن يعطى مقدم البرنامج الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته

_أن يبرز مقدم البرنامج مصادر معلوماته جيدا، وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها

_أن يراعى مقدم البرنامج خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.

_أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، وأن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

_أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة

_ألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة

_ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق

_أن يراعى فى الإعلانات الأكراد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى و ليس فقرة عادية .