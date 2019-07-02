شكرا لقرائتكم خبر عن فشل استثمارات الدوحة فى اسطنبول.. وهروب جماعى للأموال القطرية من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت الاستثمارات القطرية التى أعلنت ضخها فى تركيا ووصلت قيمتها لـ15 مليار دولار، فى إنقاذ التهاوى الاقتصاد التركى المتواصل منذ شهور.

وقال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، لم يتمكن من تلبية كل رغبات سيده التركي أردوغان، لتضرب النسمات الباردة العلاقات الدافئة بين الصديقتين قطر وتركيا"، فى ظل هروب جماعي للأموال القطرية من تركيا وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة.

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وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قطر تنصلت من تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، والذي تم في ذروة أزمة العملة التركية العام الماضي، وتسبب في خيبة أمل كبيرة لدى أنقرة، وما عمق جراح الاقتصاد التركي هو انسحاب المستثمرين القطريين من تركيا رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة.

وتابع موقع "قطريليكس"، أنه خرج ما يزيد على 4.6 مليار دولار استثمارات قطرية من سوق إسطنبول للأوراق المالية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفقًا لأرقام صادرة عن مركز الأوراق المالية المركزي في تركيا ، فيما بلغ إجمالي المحافظ التي يمتلكها المستثمرون القطريون نحو 10.2 مليار ليرة تركية في مايو الماضى، بانخفاض أكثر من 30٪ بما يعادل مقارنة بـ14.7 مليار ليرة في ديسمبر.