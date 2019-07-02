تعرف على ثمار حصاد الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم × 5 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من نواب البرلمان أن المواطن المصرى هو حجر الأساس فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم على مدار خمس سنوات، وأن له دور ملحوظ من أجل إصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال السنوات الماضية. وفيما يلى نرصد أبرز ثمار الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم كالتالى: وفيما يلى نرصد أبرز ثمار الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم كالتالى: 1. زيادة المعاشات. 2. زيادة الحد الأدنى للأجور. Advertisements 3. معاش تكافل وكرامة. 4. زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لـ89 مليار جنيه. 5. وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

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