"نورهان" ثاني الدبلومات الفنية: "والدي متوفى.. كان نفسي يشاركني هذه اللحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أهدت الطالبة "نورهان محمد السيد البهجي"، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية الصناعية، بمجموع 686 درجة، تفوقها إلى روح والدها الذي توفى وهي طفلة في الثامنة من عمرها.

وقالت نورهان: "كنت أتمنى لو كان معي وشاركني لحظات سعادتي بتفوقي، ولكن عزائي أنني حققت جزء من آماله لي ومازال الطريق أمامي طويلًا لأحقق أحلامي، وأشكر أمي التي وفرت لي كل سبل النجاح على حساب راحتها".

وأوضحت نورهان: "أنوي بإذن الله الالتحاق بالمعهد الفني الصحي، ومن بعده استكمال دراستي في كلية الهندسة".

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وأضافت نورهان أنها انتظرت بقلق إعلان النتيجة وما أن أخبرها أساتذتها بمدرسة أبوحمص الثانوية الفنية بنات بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، حتى انهمرت في البكاء هي وأسرتها.

وأضافت نورهان: "وضعت برنامجًا يوميًا للمذاكرة 4 ساعات صباحًا ومثلهم مساءً، وفي شهر رمضان جعلت مذاكرتي ليلًا وفي الفترة عقب صلاة التراويح وحتى صلاة الفجر".

وأكدت نورهان، أن الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن الثانوية العامة، والمستقبل سيكون للتعليم الفني في ظل سياسة الدولة لتطويره والاعتماد عليه في دفع التنمية وأشارت إلى التحاقها بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية "بنات"، تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، رغم حصولها على مجموع يؤهلها لدخول الثانوية العامة.

واختتمت ثاني الجمهورية حديثها بنصيحة وجهتها للطلاب: "حددوا أهدافكم واجتهدوا في العمل من أجلها وحتمًا ستصلون إليها فالله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".