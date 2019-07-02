مسئول أمريكي: من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين بمقر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
قال مسئول أمريكي في وحدة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، إنه من المحتمل تعرض شخصين إلى استنشاق غاز السارين في إحدى المواقع البريدية الخاصة بشركة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، عن قائد وحدة الإطفاء بمدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية جون جونستون، قوله: "لدينا حالتين يُتوقع إصابتيهما إلا أنه لم يظهر عليهما أية أعراض أو علامات حتى الآن".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن منشأتين يُشتبه فيهما تم إجلاء الأشخاص عنها، وأوضحت "يورونيوز" أن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة يحاولون التعامل مع الحادث في الوقت الحالي.
ولم تعلق "فيس بوك" حتى الآن على هذه التطورات.
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