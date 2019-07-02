ترامب: احتفالات يوم الاستقلال ستشمل استعراض معدات عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه سيتم عرض دبابات ومعدات عسكرية أخرى في واشنطن خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو.

وأضاف ترامب، الذي يعتزم إلقاء كلمة خلال الاحتفالات من نصب لنكولن التذكاري، أنه سيتم وضع دبابات شيرمان وأبرامز "في مناطق معينة" لعرضها.

وأضاف: "لدينا بعض المعدات المذهلة".

Advertisements

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في الحدث الذي يسميه البيت الأبيض "تحية لأمريكا".

وقال: "سنحتفل بالرابع من يوليو في واشنطن العاصمة. سيكون الأمر لا مثيل له، وسيكون مميزًا وآمل أن يتابعه كثير من الأشخاص".

وواجه ترامب انتقادات بسبب تسييس ذلك الاحتفال السنوي، ومن المتوقع أن يصاحب الحدث بعض الاحتجاجات.​