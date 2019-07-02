إصابة 5 في حادث سير ومشاجرة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:
أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث سير بمدبنة باريس ومشاجرة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بانقلاب دراجة نارية بمدينة باريس، ما أسفر عن إصابة "سهام محمود محمد" 31 سنة، و"أحمد صفاء الدين" 23 سنة، و"محمد خليل محمد" 20 سنة بجروح وكدمات متفرقه بالجسم.
كما ورد إخطار يفيد باثابة كلًا من "أحمد ع." 23 سنة، و"أسامة ك." 21 سنة، في مشاجرة بمدينة الخارجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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