"الزراعة" تكشف أسباب تراجع أسعار البيض.. والتجار: "بنبيع بخسارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أسباب انخفاض أسعار البيض مؤخرًا، موضحًا أن زيادة المعروض وقلة الاستهلاك في هذا الوقت من العام، من أهم الأسباب التي أدت لتراجع أسعاره.

وأضاف درويش في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الإجازة الصيفية وعدم وجود أعياد، أثرا بالسلب على أسعار البيض، متوقعًا أن يتجاوز الإنتاج 14 مليار بيضة هذا العام، مقارنة بـ12 مليار بيضة العام الماضي.

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض 22 جنيهًا بدلًا من 26، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر 22 جنيهًا بدلًا من 28، والبيض البلدي سجل 33 – 33.5 جنيه.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن سياسة السوق الحرة هي المحدد الرئيسي للسعر، مؤكدًا أن الحلقات الوسيطة والسمسارة أحد أهم الأسباب في تذبذب الأسعار.

Advertisements

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ليست معنية بالسعر بل بتوفير المنتج بأعلى معدلات آمان وجودة، والحد من الأمراض التي تؤثر على الإنتاج.

وقال عدد من منتجي الدواجن وأصحاب المزارع، إن أسعار البيض انخفضت لمستويات غير مسبوقة، في ظل تراجع الإقبال على الشراء.

وقال عبدالخالق النويهي صاحب مزرعة لإنتاج البيض بمدينة طنطا: "بنبيع بالخسارة، إحنا بنتعرض لخسائر كارثية يوميًا"، مشيرًا إلى أن المُنتج يخسر في الطبق الواحد 12 جنيهًا على الأقل.

وأكد محمود حسن مربي دواجن بالدقهلية، أن التجار "عطشوا" السوق وتخزين البيض قبل عيد الفطر الماضي، ثم طرحوه بكثرة مرة أخرى، لتحقيق مكاسب كبيرة.​