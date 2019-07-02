قناة جزائرية: حريق هائل في شركة لإنتاج الغاز تابعة لـ"سوناطراك" في وهران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال تلفزيون النهار الجزائري، إن حريقًا هائلًا اندلع في المنطقة الصناعية بشركة "جي.إن.إل2" لإنتاج الغاز التابعة لشركة سوناطراك الجزائرية في مدينة وهران.

وأضاف بيان من التلفزيون، أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.