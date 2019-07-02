محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال تلفزيون النهار الجزائري، إن حريقًا هائلًا اندلع في المنطقة الصناعية بشركة "جي.إن.إل2" لإنتاج الغاز التابعة لشركة سوناطراك الجزائرية في مدينة وهران.
وأضاف بيان من التلفزيون، أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة جزائرية: حريق هائل في شركة لإنتاج الغاز تابعة لـ"سوناطراك" في وهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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