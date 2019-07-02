زيادة 3.5%.. مقارنة بين نتيجتي امتحانات الدبلومات عامي 2018 و2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد ومحمد نصار:
اعتمد وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.
وينشر "الخليج 365" مقارنة بين نتائج امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية "نظام 3 سنوات" لعام 2019 مقارنة بالعام السابق.
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفية نظام الـ3 سنوات عام 2019 نحو 709 ألف و887 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 61.07% مقارنة بـ697 ألفًا و17 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 57.58%، ليبلغ فارق نسبة النجاح 3.5%.
ثانوي تجاري
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات عام 2019 نحو 246 ألفًا و792 بنسبة نجاح بلغت 63.19% مقارنة بـ231 ألفًا و536 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 58.43%.
ثانوي فندقي
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات عام 2019 نحو 15 ألفًا و629 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 76.39% مقارنة بـ16 ألفًا و272 طالبًأ وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 78.06%.
ثانوي زراعي
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات عام 2019 نحو 72 ألفًا و903 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 42.70% مقارنة بـ73 ألفًا و82 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 42.32%.
ثانوي صناعي
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات عام 2019 نحو 296 ألفًا و668 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66.18% مقارنة بـ289 ألفًا و93 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 61.04%.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في جميع التخصصات السابقة عام 2019 نحو 631 ألفًا و992 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 62.56% مقارنة بـ609 ألف و983 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 58.26%.
وبالنسبة لقطاع التعليم والتدريب المزدوج:
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس التجارية عام 2019 نحو 1103 طالبة وطالبة بنسبة نجاح وصلت 75.68% مقارنة بـ775 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 72.09%.
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الفندقية عام 2019 نحو 1335 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 52.55% مقارنة بـ872 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 70.53%.
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الزراعية عام 2019 نحو 709 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 64.32% مقارنة بـ651 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 73.85%.
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الصناعية عام 2019 نحو 9 آلاف و296 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 88.97% مقارنة بـ7 آلاف و987 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 88.30%.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات التعليم والتدريب المزدوج عام 2019 نحو 12 ألفًا و443 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 82.48% مقارنة بـ10 آلاف و285 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 84.65%.
وبالنسبة لقطاع الإعداد المهني:
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الفندقية عام 2019 نحو 958 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 60.84% مقارنة بـ1190 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 62.59%.
- بلغ إجمال عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الزراعية عام 2019 نحو 12 ألفًا و324 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 51.65% مقارنة بـ14 ألفًا و339 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 49.04%.
- بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس الصناعية عام 2019 نحو 52 ألفًا و170 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 40.12% مقارنة بـ61 ألفًا و220 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 48.10%.
- وبلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات المدارس المهنية عام 2019 نحو 65 ألفًا و452 طالبُا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 42.59% مقارنة بـ76 ألفًا و749 طالبًا وطالبة عام 2018 بنسبة نجاح بلغت 48.50%.
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