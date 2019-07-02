هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية يستهدف مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فجر الثلاثاء هجوما إرهابيا جديدا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأنه عند الساعةالثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء ، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من
وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
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