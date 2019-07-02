الازدحام يُحول معبر سبتة يتحول إلى جحيم

يشهد المعبر الحدودي”تارخال” بالثغر المحتل سبتة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ازدحاما شديدا نتيجة توافد المئات من المسافرين على المنطقة الحدودية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24” أن مئات السيارات ما زالت عالقة في الطريق المؤدية إلى المعبر، التي تتصادف مع عودة أعداد كبيرة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأضافت المعطيات ذاتها أن حالة من الفوضى تطغى على هذه النقطة الحدودية، التي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من حدة التوتر والقلق لدى عدد كبير من المسافرين العالقين.

تجدر الإشارة إلى أن الثغر المحتل يعرف في هذه الفترة من كل سنة توافد المئات من أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية لتسهيل عملية مرور سليمة غير أن سيناريو الاختناق يتكرر كل سنة بسبب ارتفاع عدد الوافدين على “باب سبتة”.