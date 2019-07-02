شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستغلال مياه "الصرف المعالجة" فى رى الأشجار غير المثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، بحصر شامل لكافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال والاعتمادات المالية المطلوبة والعائد على المواطنين جراء الانتهاء من هذه المشروعات.

واوضح عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد تم اعتماد مبلغ ليس بالقليل بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ولابد من تحديد الأولويات وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل على أن يتم مراعاة القرى الأشد احتياجا.

وأشار بدر، أن هناك العديد من القرى التى تعانى بسبب عدم وجود صرف صحى، وينعكس هذا الأمر على صحة المواطنين وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أن الانتهاء من مشروعات الصرف يصب فى المصلحة العامة وفى نفس الإطار يتم استغلال مياه الصرف فى رى الأشجار غير المثمرة للاستفادة منها فى الاستثمار والصناعة.