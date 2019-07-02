إصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة بدون طيار على مطار “أبها” جنوب السعودية

صيب 5 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة بدون طيار، فجر اليوم الثلاثاء، على مطار “أبها” الدولي جنوب السعودية، حسبما أوردت قناة “العربية” الإخبارية.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن خمسة أشخاص أصيبو في سقوط طائرة مسيرة (بدون طيار) في المواقف الخارجية لمطار “أبها”، مؤكدة أنه “تم استئناف الرحلات في المطار بشكل اعتيادي”.

من جهته، أفاد التحالف العربي، في بيان أولي، أنه “عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (21:35 ت.غ)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة”.

وكان هجوم لمليشيا الحوثي استهدف في 12 يونيو الماضي صالة القدوم بمطار أبها الدولي، أسفر بحسب التحالف العربي، عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.