اعتراف جديد بجامعة مدير الكتابة الخاصة للملك

وقّع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما جديدا يقضي بمنح اعترافات جديدة للجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة، بناء على الطلب الذي تقدم به رئيسها، الذي هو مدير الكتابة الخاصة للملك، محمد منير الماجدي.

ويمنح المرسوم الجامعة الخاصة، المنشأة بشراكة مع وزارة التعليم العالي، اعترافات بشهادات جديدة تتمثل في إجازتين مهنيتين في تقنيات الصحة.

المرسوم هو الثاني الذي يحمل توقيع سعد الدين العثماني، حيث كان هذا الأخير قد أصدر مرسوما في يوليوز 2017، يمنح هذه الجامعة الخاصة اعترافا بمعادلة شهاداتها تلك التي تمنحها الجامعات العمومية، مثل شهادة دكتور في الطب وشهادة دكتور في الصيدلة…