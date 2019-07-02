موسكو وأنقرة تبحثان عقد قمة مع إيران حول سوريا

موسكو ـ د ب أ : صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف امس بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في لقائهما في أوساكا مؤخرا عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سوريا. ونقل موقع “روسيا اليوم” عن بيسكوف القول :”هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبا”، مشيرا إلى أن الكرملين “سيبلغ الصحفيين بموعد إجراء القمة بعد تأكيده بشكل نهائي”. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن الإعداد لهذه القمة. كما صرح بأنه ناقش مع بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وخاصة في إدلب. وأشار أردوغان إلى أن هذه القمة الثلاثية ستليها قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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