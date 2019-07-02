لغز "الأطباق الفضائية" الذي كشفه الجيش الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثيرا ما نشاهد أو نسمع من هنا وهناك عن المخلوقات الفضائية، صور مسربة، أو فيديوهات التقطت من كاميرات مراقبة، ولكن ما سر ما حدث في يونيو ٢٠١٩ بالتحديد؟
مجموعة نواب أمريكيين استمعوا لتقرير سري للغاية، عن مواجهات محتملة بين البحرية الأمريكية وطائرات مجهولة الهوية، وكان أبرز ما سرب من التقرير فيديو يعود لعام ٢٠٠٤، التقط على السواحل الجنوبية لولاية كاليفورنيا الأمريكية، يُظهر جسم طائر غريب مجهول الهوية.
أيضا يظهر فيديو آخر، التقطته مقاتلة أمريكية في عام ٢٠١٥، أطباقا طائرة تحلق فوق سواحل الأطلسي.
البحرية الأمريكية أصدرت تعليمات صارمة للطيارين، بالإبلاغ عن أي أحداث يشاهدونها غير قابلة للتفسير.
فهل نشهد كشف لغز لطالما حير البشرية، أم سيظل طي الكتمان لأهداف غير معلنة؟
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