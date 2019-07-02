حريق هائل بمدينة وهران غرب الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق هائل في منطقة "أرزيو" بمحافظة وهران الواقعة غرب الجزائر عقب انفجار كبير هز المدينة بحسب مصادر إعلامية. وذكرت المصادر أن سبب الحريق يعود إلى انفجار خزان ضخم للغاز. وتواصل فرق الدفاع المدني الجزائرية محاولات إخماد الحريق، فيما سارع العاملون بالمحطة الغازية إلى توقيف عمل المنشأة الغازية. ولم تعلن السلطات الجزائرية عن أسباب وتفاصيل الحريق الأول من نوعه في هذه المنطقة الحيوية والغازية حتى الآن. وتعد المنطقة من أكبر المنشآت الغازية لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية.

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