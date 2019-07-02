القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي إصابة 9 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على المواقف الخارجية بمطار أبها الدولي. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح أن الجهات المختصة تتابع الهجوم. واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، الشهر الماضي، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 أشخاص في هجوم إرهابي بطائرة مسيرة خارج مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.