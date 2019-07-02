ترامب: إيران تلعب بالنار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إيران تلعب بالنار بعد رفعها مخزون اليورانيوم المخصب.

فيما قال البيت الأبيض، أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي بشأن تجاوز إيران النسبة المسموح بها في تخصيب اليورانيوم.

وأكّد البيت الأبيض الإثنين أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام "ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم (...) والولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية".

وأضاف البيان "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".

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وتابع "علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)".

وأكّد البيت الأبيض استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أنّ قادتها لا يغيّرون طريقة عملهم".

وشدّد البيان على أنّه "يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حداً لطموحاته النووية وسلوكه الضار".

وأعلنت إيران الإثنين أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدّد بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أول إعلان من جانبها عن إخلالها بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.