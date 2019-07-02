السودان.. تحالف المعارضة يدعو إلى إحتجاجات جديدة منتصف يوليو

أعلن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان الاثنين اعتزامه تكثيف الاحتجاجات هذا الشهر للضغط على المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين .
وقال مدني عباس مدني أحد قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم ”لن نتخلى عن المسار السياسي التفاوضي ولن نتخلى عن مسار التصعيد السلمي“.
وقال التحالف الذي نظم مسيرة حاشدة في الخرطوم شهدت مشاركة عشرات الآلاف أمس الأحد إنه يدعو إلى مسيرة حاشدة أخرى يوم 13 يوليو/ تموز وعصيان مدني في اليوم التالي.
وقال مدني إن 9 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات الأحد فضلًا عن إصابة نحو 200 آخرين.
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