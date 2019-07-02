شكرا لقرائتكم خبر عن يمتلك 30 ألف مسلح.. «داعش» يستعد لعودة أخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

حذّر معهد دراسات الحرب الأمريكي، من أن تنظيم «داعش» يستعد للعودة مجدداً بشكل أشد خطورة رغم خسارته معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية والعراق. وكشف المعهد في تقرير حديث نشره أخيراً، أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بشبكة تمويل عالمية تدعم عودته مجدداً، خصوصاً مع قدرة عناصر التنظيم على إعادة بناء الإمكانات الإعلامية وإمداده بالأسلحة والعتاد لتجهيز عدد من الإرهابيين الجدد.

وبحسب التقرير، فإن «داعش» بدأ في إعادة بناء قدراته الرئيسية أواخر العام الماضي، ما سيفضي إلى موجات جديدة من العمليات الإرهابية في أوروبا والعالم. واعتبر التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخطأ بإعلان القضاء على التنظيم وسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. وحذّر التقرير الأمريكي من أن «داعش» لا يزال يقود نحو 30 ألف مسلح في العراق وسورية، أي ما يكفي للسيطرة على الفلوجة والموصل ومدن أخرى في العراق، إضافة إلى معظم شرق سورية في 3 سنوات فقط. وطالب التقرير الولايات المتحدة بأخذ كل الاحتياطات الأمنية والاستعداد لهذه العودة، مؤكداً أن التباطؤ في مكافحة «داعش» أعطى الكثير من الوقت للمجموعة للتخطيط والإعداد للمرحلة التالية من الحرب.