شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إيران «تلعب بالنار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من أنّها «تلعب بالنار» بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترمب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وإنها «تلعب بالنار».

وأتى تحذير ترمب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ «الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لإيران أبداً بتطوير سلاح نووي»، مؤكّداً استعداد واشنطن للاستمرار في ممارسة «أقصى الضغوط» على إيران لإرغامها على التخلّي عن طموحاتها النووية.