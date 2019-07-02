شكرا لقرائتكم الجزائر.. انفجار بأكبر مصنع لتمييع الغاز بوهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر الحدث إن انفجارا وقع بأكبر مصنع لتمييع الغاز في المنطقة الصناعية ببطيوة في وهران بالغرب الجزائري.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن حريقا مهولا شب مساء الاثنين بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة سوناطراك بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز GNL1 التابعة لسونطراك "عصب الاقتصاد الجزائري وعملاق النفط والغاز في البلاد" .

وأصافت المصادر أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية.

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وقد سمع سكان المنطقة الشرقية لولاية وهران انفجارا مهولا، في الوقت الذي كانوا يتابعون الشوط الثاني للقاء المنتخب الوطني، معتقدين أن الأمر يتعلق بزلزال، حيث خرج سكان مدينتي بطيوة وعين البية المجاورتين للمنطقة الصناعية إلى الشوارع، ليشاهدوا النيران تتعالى من مركب تمييع الغاز ج.أن.أل 1 .

وتأكد فيما بعد أن الأمر يتعلق بانفجار أحد الخزانات الضخمة للغاز، الذي التهب بعد الانفجار، وسارعت وحدات الإطفاء العاملة في المنطقة الصناعية إلى موقع الانفجار، واتخذت الإجراءات الأمنية المتمثلة في توقيف تفريغ الغاز في المركب المذكور.

ولم تتسرب معلومات عن وقوع ضحايا، ووصف عاملون في سونطراك أن هذا الانفجار يعتبر "أضخم كارثة" تحدث في المنطقة الصناعية لأرزيو منذ تأسيسها بعد الاستقلال.

وقد تجندت وحدات الحماية المدنية التي نقلت آلياتها وأعوانها للمساهمة في إخماد الحريق، الذي مازال متواصلا.