شكرا لقرائتكم لولا حادث السيارة لأصبحت ديانا ممثلة في فيلم رومانسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ممثل ومخرج أميركي شهير، هو Kevin Costner الحاصل على الأوسكار مرتين، أن الأميرة البريطانية ديانا، كانت ستشاركه بطولة النسخة الثانية من فيلم The Bodyguard المعتبر منذ تسعينات القرن الماضي من أيقونات السينما الرومانسية العالمية، ففيه لعب الدور الرئيسي مع المغنية الأميركية Whitney Houston الراحلة بعد انتاجه في 1992 بعشر سنوات، والتي حفرت بذاكرة من شاهدوه أروع ما فيه، وهو مشهد وداع تؤدي فيه أغنية I will always love you وبها انتهى "الحارس الشخصي" الذي حقق عام انتاجه ايرادات بلغت 411 مليون دولار.

كوستنر البالغ 64 سنة، ذكر الاثنين في مقابلة أجرتها معه قناة PeopleTv الأميركية، أن الأميرة وافقت أن يكتب هو سيناريو الفيلم الشبيهة قصته بما في النسخة الأولى، وهو قيام كيفن كوستنر بدور الحارس الشخصي للأميرة، لحمايتها من معجبيها ومن المصورين "الباباراتزي" والمتطفلين، إلى أن تتطور العلاقة بينهما لتتحول إلى علاقة حب رومانسية "لكنها عبرت عن شعورها بالخوف من أداء مشاهد التقبيل العاطفية، فقد كانت في تلك الفترة لا تزال محكومة بالمكانة التي منحوها لها كأميرة (..) أتذكر أنها كانت لطيفة جدا معي على الهاتف، وطرحت عليّ أسئلة، منها: هل سيكون لدينا مشهد قبلات؟ لأنها كانت متحفظة ومتوترة بعض الشيء، خصوصا أن حياتها كانت طوال الوقت مراقبة" على حد ما قال عن أم الأميرين وليام وهاري.

وذكر جديدا أيضا عمن يحملها في البوستر الدعائي عن الفيلم

روى كوستنر أيضا، أنه انكب على كتابة السيناريو حتى أنهاه، ولكن قبل يوم واحد فقط مما حدث مأساويا ودمويا في اليوم التالي وتغيّر معه كل شيء، ففي 31 أغسطس 1997 وصله نبأ بأن الأميرة تعرضت ذلك اليوم لحادث سيارة حاسما تحت جسر للمرور في باريس، وقضت بعمر 36 سنة، وهي التي قدمتها اليه الأميرة البريطانية سارة فيرغسون، دوقة يورك، ليتعرف اليها شخصيا، وعنها قال: "سارة شخصية مهمة، ولطالما احترمتها لتخطيطها لقائي بديانا، فقد كانت المسؤولة عن اللقاء، ولم تطلب أن يتم ضمها في الفيلم كأن تقول "وماذا عني؟ أنا أميرة أيضًا" فقد دعمت الفكرة" طبقا لاستنتاجه.

كما كشف الممثل والمخرج الأميركي "ولأول مرة أيضا" أن الفتاة التي يحملها بيديه في صورة "البوستر" الدعائية عن الفيلم، المنشورة أعلاه، ليست لنجمة الفيلم "ويتني هيوستن" الراحلة في 2012 بعمر 48 سنة، يل لشبيهة بها جدا. أما الفيلم بنسخته الثانية، فكان سيحمل اسم The Bodyguard2 لو لم تتعرض ديانا لحادث السيارة ولعبت دور البطولة فيه، لكن المخرج ومعه أم الأميرين وليام وهاري، اأرادا شيئا، وأراد القدر آخر.