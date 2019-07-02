شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الحكومة فى خطتها المقدمة للبرلمان لعام 2019/2020 بشأن قطاع السياحة إلى زيادة إنتاج القطاع السياحى من نحو 211,6 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2018/2019 إلى نحو 279,4 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بناتج القطاع السياحى، فمن المقدر أن يرتفع من105,4 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى 199 مليار جنيه عام 2019/2020.

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وتسعى الخطة إلى زيادة متوسط مدة إقامة الزائر من 10,4 ليلة إلى10,6 ليلة وتنمية المتحصلات السياحية إلى12,5 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل10,7 مليار دولار فى 2018/2019.

ورصدت الخطة تطور أعداد الليالى السياحية فذكرت أن مع عودة المسار الطبيعى لحركة السياحة فى عامى 2017 و2018 عادت أعداد الليالى اتجاهها الصعودى، فقفزت من مستواها المتدنى عام 2016 حيث بلغت32,7 مليون ليلة إلى83,8 مليون ليلة عام 2017 ثم إلى 121,5 مليون ليلة عام 2018.

وأشارت الخطة إلى أن السياحة المصرية تتسم بانتظام الحركة على مدار العام دون تقلبات موسمية حادة من شهر لأخر، حيث تنشط فى موسم الصيف شهر ى يوليو وأغسطس خاصة بالنسبة للسياحة العربية وموسم الخريف فى شهرى أكتوبر وديسمبر بالنسبة للسياحة الدولية