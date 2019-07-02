شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جرائم الحوثيين ضد المرأة اليمنية.. قتلوا 129 امرأة فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ممارسات مليشيا الحوثى الإرهابية بحق المرأة اليمنية، وذلك فى مداخلة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ضمن الجلسة المُخصصة لمناقشة البند 3 المتعلق بعقد جلسة الحوار التفاعلى مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه.

وتمثلت تلك الانتهاكات فى النقاط التالية:

1.. 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء فى اليمن، ما بين القتل والإصابة واعتداء جسدى وحالات عنف

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2.. خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 فقط قُتلت 129 امرأة

3.. إصابة 122 امرأة جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والألغام

4.. اختطاف 23 امرأة