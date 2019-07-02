بالصور.. "يونيدو" تختتم تدريب كوادر التنمية المحلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقام مشروع "حياة" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "المبادرات المحلية ورسم خرائط الأصول"، لبعض كوادر الوحدات المحلية بسوهاج وطهطا، وذلك لمساعدة أعضاء جمعيات التنمية المحلية، وبعض أعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاعات المرأة والشباب المهتمين بمجال التنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبه قال الدكتور عادل صبري، منسق مشروع حياة، إن الورشة تسعى لتطوير قدرات كوادر المحليات للمشاركة الفعالة في وضع استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية، ومساعدتهم على تحديد الأهداف، واتخاذ خطوات لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات قيادات وكوادر موظفي الوحدات المحلية، وتدريبهم على تطوير أفكارهم من أجل التعامل مع الفرص المتاحة بشكل فعال.

وأضاف "صبري" أن ورشة العمل استمرت يوماً واحداً، جرى خلالها تدريب المشاركين على كيفية تحديد مشكلات المجتمع المحلي وتقييم احتياجاته، بالإضافة إلى تحديد الأصول المتوافرة وغير المستفاد منها، لمعرفة المبادرات والمشروعات المناسبة للتنمية الاقتصادية المحلية، وكذا تدريب المشاركين على كيفية التمييز بين الأفكار والفرص المتاحة ومطابقة الاحتياجات بالموارد المتاحة.

Advertisements

وأشار منسق المشروع، إلى أن الورشة ركزت على تدريب المشاركين على عمليات وضع خطط وتحديد للأصول المتاحة، وكيفية تعيين المجتمع المستهدف، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات، ومراجعة محتواها، وتحديد الجهات التي قد تنضم للمبادرة سواء كان قادة من المجتمع المحلي، أو ممثلين منتخبين أو خدمات ومرافق محلية.

لافتاً إلى أن الورشة اختُتِمت فعالياتها بتدريب المشاركين على تحديد الأولويات الرئيسية، وطرق جمع البيانات وكيفية توزيع المهام بين أعضاء المجموعة المشاركة، إلى جانب تقييم أداء المتدربين من خلال عروض قدموها إلى لجنة التدريب.

وسبقت ونظم اليونيدو ورشة سابقة استمرت من 22 يونيو الماضي إلى 24 من الشهر ذاته، لزيادة وتعزيز قدرات المدربين وإطلاعهم على أساليب ومنهجية التدريب، وسير العملية التعليمية خاصة للكبار.

يذكر أن مشروع "حياة" للتنمية المحلية أُطلق في سوهاج في مارس 2017 بتمويل من الحكومة السويسرية، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة اليونيدو ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للمجتمعات المهمشة بصعيد مصر.