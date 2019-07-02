"العربية": إصابة 5 جراء سقوط طائرة مسيّرة على مطار أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قالت فضائية "العربية" الإخبارية السعودية، مساء أمس الاثنين، إن 5 أشخاص أصيبوا جراء سقوط طائرة مسيّرة على مطار أبها جنوبي المملكة.

وأضافت أن الرحلات تم استئتافها في مطار أبها بشكل اعتيادي.​