رئيس وزراء اليمن يؤكد حرص الحكومة على مواصلة جهود مكافحة تمويل الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حرص واهتمام الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق تعافي النظام المصرفي، والتزامها بتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد عبد الملك - في تصريحات عقب اختتام ورشة عمل نظمها قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني في عدن - على عزم الحكومة اليمنية ضبط الملف الاقتصادي، وإيلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء اليمني قوله إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن.

وشدد على حرص الحكومة على تفعيل المؤسسات المالية والاقتصادية للقيام بدورها بشكل كامل بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عمليات غسل الأموال التي ترتب عليها تكوين ثروات مالية وغير مشروعة لدى قادة الانقلاب الحوثي وانتشار السوق السوداء وتمويل الحرب ضد اليمن واليمنيين، منوها بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني في هذا الجانب، وضرورة تعاون المؤسسات المالية والقطاع المصرفي لإنجاح هذه الإجراءات.