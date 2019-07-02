وكالة "سانا" : الدفاعات الجويّة السوريّة تتصدى لصواريخ "إسرائيليّة" ومقتل أربعة...

قالت وكالة الأنباء السورية " سانا" إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليل (الاثنين 1 جويلية 2019) لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية" باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل واصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

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ولفت مراسل سانا إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المشافي حيث تلقوا العلاج اللازم.

وذكر المراسل في وقت سابق أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.