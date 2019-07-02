إشادة أممية ببرامج سلام للتواصل الحضاري

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات السيد ميجيل موراتينوس بما يقدمه مشروع "سلام" للتواصل الحضاري من احتضان للرؤى الثقافية والعمل على إقامة جسور معرفية بين الشباب السعودي ونظرائهم في الدول الأخرى. وأكد موراتينوس أن البرامج التي يقدمها المشروع تتوافق مع المفاهيم العالمية التي تعمل على التواصل والتفاعل بين الأمم والحضارات، في عصر تتفاعل فيه الشعوب بعضها مع بعض، عبر ما أنجزته فورة التقنية والمعلومات وشبكة الإنترنت من تقارب إنساني ملموس. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنيه لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومشروع سلام للتواصل الحضاري، حيث رحب نائب رئيس اللجنه والمشرف العام على مشروع "سلام" فيصل بن معمر وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة وما تحمله في طياتها من تقدير لما تقوم به المملكة من مبادرات محلية وإقليمية وعالمية لتعزيز الحوار والتحالف العالمي. واستمع المفوض السامي لتحالف الحضارات لعرض شامل قدمه المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان، والذي استعرض عبر اللقاء البرامج والأنشطة التي يقوم بها مشروع سلام للتواصل الحضاري، والتي تهدف لتعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية، كما قدم السلطان شرحاً وافياً عن المبادرات التي يقوم عليها المشروع للتعامل مع الثقافات الأخرى من خلال اللقاءات المباشرة بين الشباب السعودي وشباب يمثل الثقافات العالمية البارزة. وعبر عما تحققه المملكة من إنجازات في مختلف المجالات، وما تحمله من استشراف اقتصادي وثقافي وحضاري.



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