واشنطن: مستمرون بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم

أكد البيت الأبيض أنه سيستمر في سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران إلى أن تغير نهجها، وإلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم. وذكر البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 أن "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مضيفًا يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران اليورانيوم. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في إيران تجاوز 300 كيلوغرام، وهي النسبة المحددة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي. وأبلغ المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو، مجلس محافظي الوكالة أن 300 كيلوغرام من اليورانيوم هذه مخصبة بنسبة تصل إلى 3.67%، أو ما يعادلها في أشكال كيميائية مختلفة.



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