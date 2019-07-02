قتيل و100 جريح في تفجير وسط كابول

وأظهرت بعض الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنها التقطت في أحد المستشفيات أشخاصا مصابين وأطفالاً بحالة صدمة بملابس المدرسة لا يزالون يمسكون بكتبهم الدراسية لدى وصولهم لتلقي العلاج، وأفادت وزارة التعليم في بيانها أن خمس مدارس تعرضت لأضرار جزئية ودعت «جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى ضمان سلامة التلاميذ والأساتذة والموظفين في قطاع التعليم والمدارس»، وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كابول الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان «قبل الأول من سبتمبر».
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