قتيل و100 جريح في تفجير وسط كابول

قتل شخص على الأقل وأصيب نحو 100 بجروح، بينهم 50 طفلاً، بجروح في تفجير بسيارة مفخخة هز وسط كابول، صباح الإثنين، أعقبه هجوم على مبنى في منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في اعتداء تبنته حركة طالبان، ويأتي ذلك بينما استؤنفت جولة محادثات جديدة بين ممثلين عن واشنطن وحركة طالبان في الدوحة، السبت، سعيا لوضع حد للنزاع في أفغانستان. وأكدت وزارة الصحة أن شخصا واحدا قتل في الاعتداء وأصيب 93 بجروح. وذكرت وزارة التعليم في بيان أن بين الجرحى 50 طفلا أصيب معظمهم جرّاء تطاير الزجاج. وأكدت الوزارة أن حالتهم مستقرة.

وأظهرت بعض الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنها التقطت في أحد المستشفيات أشخاصا مصابين وأطفالاً بحالة صدمة بملابس المدرسة لا يزالون يمسكون بكتبهم الدراسية لدى وصولهم لتلقي العلاج، وأفادت وزارة التعليم في بيانها أن خمس مدارس تعرضت لأضرار جزئية ودعت «جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى ضمان سلامة التلاميذ والأساتذة والموظفين في قطاع التعليم والمدارس»، وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كابول الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان «قبل الأول من سبتمبر».