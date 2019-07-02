«الهلال» يفتتح مشروعين حيويين للمياه في شبوة

عدن، الحديدة (الاتحاد، وام)

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر اهتماماً كبيراً لإنعاش القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة عبر حزمة المشاريع التنموية والعاجلة التي أطلقتها من أجل التخفيف من معاناة الأهالي وتطبيع الحياة.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعين حيويين في قطاع المياه في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة ودعم الأشقاء في اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية. وشمل المشروعان إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة «الديمة» ومنطقة «الغجلة» بمديرية «مرخة السفلى» في شبوة، حيث يخدم المشروعان أهالي مناطق «الديمة والغجلة» والقرى المجاورة لتلك المنطقتين.

وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة عقب الافتتاح، أن هذه المشاريع الحيوية تأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. ولفت الشامسي إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة باعتبارها مناطق تعاني شحاً فيها، وشدد على أن مشكلة نقص المياه تعد أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية لذا حرصت هيئة الهلال الأحمر على دعم هذه المشاريع المهمة لتوفير مياه الشرب والري، والتخفيف من مشقة الحصول على الماء من خلال تنفيذ مشاريع مياه متنوعة.

من جانب آخر، عبر المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومةً وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، منوهاً في الوقت ذاته بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تخفيف معاناة الأهالي في المناطق المحررة.

بدورهم، عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذلها في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية التي تخفف من معاناة الأهالي بمختلف مناطق شبوة.

وفي سياق متصل، وبدعم إماراتي تم أمس الأول، افتتاح «مركز الإنزال السمكي» في منطقة «المتينة» التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن أكثر من 4 آلاف صياد في مناطق «المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة» سيستفيدون من هذا المركز الذي يأتي ضمن 24 مركزاً للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الإمارات بالساحل الغربي لليمن. وأشار إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين خاصة أن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي، موضحاً أن العاملين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم، ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف نسمة.

من جهته، أكد حسن علي إبراهيم هنبيق، مدير عام مديرية التحيتا ورئيس مجلسها المحلي، أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.

من جانبهم، قال صيادون يمنيون مستفيدون، إن المركز منحهم دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك لتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم.

مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي عملت على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.