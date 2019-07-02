النخبة الشبوانية تثمن دعم الإمارات في مكافحة الإرهاب

شبوة (الاتحاد) ثمنت قوات النخبة الشبوانية الدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة في جانب تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المحافظة. وأكد القيادي في اللواء أول نخبة جمال القشعوري، أن العناصر الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش» تلقوا ضربات موجعة وقاصمة في ظل الدعم السخي والكبير الذي أولته قوات التحالف العربي لتعزيز الاستقرار في كافة مديريات شبوة، موضحاً أن حملات أمنية واسعة قادتها قوات النخبة في عدة محاور ومناطق وأسهمت بشكل كبير في تطهير واستعادة السيطرة على معظم مديريات المحافظة وتأمينها من أي تهديدات إرهابية محتملة. وتوعد المسؤول العسكري بالرد القاسي والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار شبوة، موضحاً أن قوات النخبة مشكلة من كافة مناطق محافظة شبوة وتتولى حالياً تأمين وحماية المحافظة والمنشآت الحيوية والاقتصادية والخدمية.

ولفت القشعوري إلى أن ما قدمته دولة الإمارات من دعم عسكري ومادي ومعنوي لقوات النخبة بدءاً من تدريب الأفراد وتأهيليهم عسكرياً وصولاً إلى دعمهم لوجستياً وإسناد عملياتهم الرامية لضرب معاقل وأوكار عناصر «القاعدة» في مديريات شبوة، مضيفاً «الأشقاء في الإمارات عملوا بكل صدق وإخلاص من أجل أبناء محافظة شبوة وأمنهم واستقرارهم، وهذا دين على كل فرد من أبناء المحافظة الذين ينعمون اليوم بأمن واستقرار وسكينة عامة لم تشهدها مديريات شبوة».

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