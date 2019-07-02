«الشرعية» تحرر سلسلة جبلية بين صعدة والجوف

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في مديرية «رازح» بمحافظة صعدة، وتزامن القصف مع تجدد المعارك بين الجيش والميليشيات في عدد من المواقع في مديرية «كتاف والبٌقع» شمال شرق صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مواجهات دارت شمال مديرية «كتاف والبقع» بالقرب من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، وفي جبهة «الأجاشر» الممتدة بين محافظتي صعدة والجوف.

وقال الجيش اليمني في بيان: «إن قواته شنت هجوماً واسعاً على مواقع تمركز الميليشيات في جبهات القتال الواقعة ما بين محافظتي الجوف وصعدة»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية من السيطرة على أجزاء واسعة في سلسلة «شعير» الجبلية، بالإضافة إلى تحرير تبة القناصين بمديرية «الحشوة» التابعة لمحافظة صعدة. وأضاف البيان، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، تجددت، أمس، المعارك في مدينة الحديدة بين قوات المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي. وذكر سكان في الحديدة لـ«الاتحاد» أن الاشتباكات اندلعت إثر تصدي القوات المشتركة لمحاولات هجومية للميليشيات على مواقع عديدة للمقاومة شرق المدينة.

واستمرت الاشتباكات ساعات عدة، وتخللها قصف مدفعي وصاروخي عشوائي للميليشيات على مواقع وأحياء سكنية في الحديدة.

وواصلت ميليشيات الحوثي تعزيز انتشارها العسكري في المدينة، وبناء المزيد من المتارس والحواجز والأنفاق في تحركات منافية لاتفاق السلام الذي أبرمته مع الحكومة اليمنية في ستوكهولم منتصف ديسمبر.

وأكد وكيل محافظة الحديدة وكيل القديمي أن ميليشيات الحوثي تواصل نسف اتفاق ستوكهولهم الذي جرى إبرامه برعاية أممية في أواخر ديسمبر 2018 وسط تصعيدها عسكرياً داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحديدة.

وأكد القديمي أن الميليشيات استقدمت تعزيزات جديدة إلى داخل الحديدة، وعززت من مواقع جبهاتها القتالية، تزامناً مع عمليات حفر خنادق وأنفاق، واستحداث الحواجز الترابية والخرسانية في ضواحي مدينة الحديدة ومديريات أخرى قريبة منها.

التحالف يسقط «مسيرة» حوثية أُطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها اعترضت وأسقطت أمس، طائرة من دون طيار «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن «قوات التحالف تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون وتم تدميرها بالأجواء اليمنية». وأوضح المالكي أن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال الإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها».