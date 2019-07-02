حكومة اليمن تجدد حرصها على مكافحة تمويل الإرهاب

عدن (الاتحاد) جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حرص واهتمام الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق تعافي النظام المصرفي، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد عبدالملك في كلمة ألقاها أمس، باختتام ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عزم الحكومة ضبط الملف الاقتصادي، وإيلاء اهتمام خاص وبالغ بملف مكافحة غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة وفقاً لأسس محددة من أجل ضمان شفافية النظام المصرفي في اليمن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي، من خلال عدة إجراءات بينها تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

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