العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين

بغداد (الاتحاد) أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أنها عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة جنوبي البلاد. وذكر بيان الوزارة أن «الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى، طريق نقرة السلمان». وأضاف البيان أنه «تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية».

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