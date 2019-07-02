إيران تقصف مناطق حدودية شمالي العراق

باسل الخطيب (أربيل) أفادت مصادر عراقية، أمس، بأن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية في قضاء «جومان»، بمحافظة أربيل، في أعقاب اشتباكات بين مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني «حدكا» وقوات الحرس الثوري الإيراني.

وقال كاوه بهرامي، القائد العسكري في الحزب الديمقراطي الكردستاني «حدكا»، إن «قوة عسكرية من الحرس الثوري الإيراني دخلت المناطق الحدودية في قضاء جومان، شرق أربيل، لملاحقة الحمالين والكسبة الأكراد العاملين في المنطقة»، مشيراً إلى أن «بيشمركة الحزب تصدت لتلك القوة وأجبرتها على الانسحاب من المنطقة قبل أن تبدأ المدفعية الإيرانية بقصفها».

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