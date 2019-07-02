بلال عبد الله: المختارة عمرها أكثر من مئة سنة ولا أحد يمكنه تحجيمنا

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ أن "​المختارة​ عمرها أكثر من مئة سنة، و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ عمره 49 سنة، فليسمحوا لنا اذا كان هدفهم تحجيمنا فإنهم سفشلون بذلك فلا يمكن لأحد تحجيم احد"، معتبراً أن "تحجيم بعضنا خطر على الجميع".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت عبد الله الى أن "لعبة الرئاسة لها معطى خارجي ومعطى داخلي ، المعطى الخارجي لم يتضح بعد والمعطى الداخلي الحديث عنه مبكر"، معتبراً أن "الجموح بالخطابات مؤذ للجميع".