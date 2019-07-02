أبي خليل: لدينا 4 نواب ووزيران في منطقة عاليه

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، في عن حادثة الجبل، إلى أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ أكد تمثيله في ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة وهو رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان ولا ننتظر أي شهادة من أحد لا من النائب ​فريد هيكل الخازن​ ولا من النائب ​طوني فرنجية​".

وفي تصريح تلفزيوني، أضاف أبي خليل: "حين تصبح كتلتهم السياسية بحجم كتلة الوزير باسيل يكنهم أن يقاربوا الأمور"، مشيرًا إلى أنه "لدينا 4 نواب ووزيران في منطقة عاليه".