أبي خليل: لدينا 4 نواب ووزيران في منطقة عاليه

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في عن حادثة الجبل، إلى أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكد تمثيله في الانتخابات النيابية الأخيرة وهو رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان ولا ننتظر أي شهادة من أحد لا من النائب فريد هيكل الخازن ولا من النائب طوني فرنجية".
وفي تصريح تلفزيوني، أضاف أبي خليل: "حين تصبح كتلتهم السياسية بحجم كتلة الوزير باسيل يكنهم أن يقاربوا الأمور"، مشيرًا إلى أنه "لدينا 4 نواب ووزيران في منطقة عاليه".
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