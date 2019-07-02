أشار المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا إلى انه "فوجيء العكاريون بقرار وزارة الداخلية القاضي بإقفال مركز السجل العدلي في حلبا. إذ بدل أن تعمد وزارة الداخلية على دعم محافظة عكار المستحدثة وتعزيز اللامركزية لتصبح كبقية المحافظات في خدمة المواطنين، نراها تقفل المركز الذي يوفر على المواطنين عناء الإنتقال يوميا لمسافات بعيدة للحصول على خدمة أساسية بسيطة موجودة حتى في بعض الأقضية القريبة من الإدارة المركزية في بيروت".
وشدد على انه "لن نسكت عن هذا الإهمال المتمادي لمنطقة عكار وسنعيد الإتصال بوزيرة الداخلية لإعادة الوضع إلى نصابه".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا عن اقفال مركز السجل العدلي في حلبا: لن نسكت عن اهمال عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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