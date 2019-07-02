الجسر :كل نقطة دم تهدر أغلى من كل المناصب والمراتب والمآرب

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "سلامة ​لبنان​ من سلامة الجبل، كما علمنا التاريخ. إن نبش القبور يكشف ما تخفي الصدور"، لافتا إلى انه "في ال​سياسة​ كما في الطبيعة كل فعل يستجر رد فعل".

وشدد على ان "التمثيل القوي لا يبنى على الخطاب الطائفي والاستفزازي، ولا على ردات الفعل العمياء، ان كل نقطة دم تهدر أغلى من كل المناصب والمراتب والمآرب". وقال: "حمى الله لبنان واهله من الفتنة وممن يفتنون".