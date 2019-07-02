ترامب يتهم إيران بـ "اللعب بالنار" بعد رفعها مخزون اليورانيوم المخصب

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​إيران​ بأنها تلعب بالنار بعد رفعها مخزون اليورانيوم المخصب.

من جهته، أكّد ​البيت الأبيض​ أن ​الولايات المتحدة​ "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن أعلنت ​طهران​ إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في ​الاتفاق النووي​ لعام 2015.

وأكّد البيت الأبيض استعداده لمواصلة حملته المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أنّ قادتها لا يغيّرون طريقة عملهم". وشدّد على أنّه "يجب على النظام (الإيراني) أن يضع حداً لطموحاته النووية وسلوكه الضار".

يذكر ان إيران أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدّد بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أول إعلان من جانبها عن إخلالها بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.