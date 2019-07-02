ترامب: إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ تلعب بالنار من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب ​الاتفاق النووي​".

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